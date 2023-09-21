Роспотребнадзор нашел незначительные нарушения в «Школе 800»

Столовая в "Школе 800". Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Специалисты Роспотребнадзора нашли незначительные нарушения во время проверки в «Школе 800». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

- Выявление нарушения были устранены в ходе проверки. Отобранные готовые блюда соответствовали требованиям нормативных документов, - рассказали в Роспотребнадзоре. О каких именно нарушениях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Сейчас в «Школе 800» формируется родительский контроль – группа инициативных родителей, которые будут контролировать питание учащихся.

Напомним, в первые дни учебного года в администрацию печерского корпуса «Школы 800» стали поступать многочисленные жалобы на качество блюд и организацию питания в целом. В результате оператору, отвечающему за питание, было вынесено предупреждение.