Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 13:10

Нижегородцы смогут изменить кадастровую стоимость своей недвижимости

Сделать это можно до начала октября
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Нижегородцы смогут изменить кадастровую стоимость своей недвижимости.

Нижегородцы смогут изменить кадастровую стоимость своей недвижимости.

Фото: Иван Макеев

Нижегородцы до начала октября смогут изменить результаты кадастровой стоимости объектов капитального строительства. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям.

Как сообщили специалисты ГБУ НО «Кадастровая оценка», средний уровень кадастровой стоимости активнее всего растет в самом Нижнем Новгороде и других крупных городах области. В то же время в отдаленных районах области кадастровая стоимость останется практически на прежнем уровне. Такую картину можно наблюдать в Варнавинском, Сокольском, Тоншаевском и других районах.

- Цена на некоторые объекты выросла, но у собственников всегда есть возможность оспорить результаты оценки, если он считает, что кадастровая и рыночная стоимость рассчитаны некорректно, - отметил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Законодательного Собрания Нижегородской области Василий Суханов.

До конца обсуждения предварительного отчета остается две недели. На данный момент поступило уже 34 замечания от нижегородцев.

- Сейчас нижегородцы могут повлиять на кадастровую стоимость объекта, если они с ней не согласны, - рассказали специалисты ГБУ «Кадастровая оценка». – Если замечания справедливы, стоимость будет пересчитана. Замечания принимаются до 4 октября. В обращении нужно обязательно указать контактные данные заявителя, кадастровый номер объекта и ссылку на страницу отчёта, где была замечена ошибка.

Специалисты ГБУ НО «Кадастровая оценка» готовы ответить на вопросы по телефонам: 8 (831) 281-62-02. Также вопросы можно направлять на электронный адрес: info@gbunoko.ru.