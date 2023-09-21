Нижегородцы смогут изменить кадастровую стоимость своей недвижимости. Фото: Иван Макеев

Нижегородцы до начала октября смогут изменить результаты кадастровой стоимости объектов капитального строительства. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям.

Как сообщили специалисты ГБУ НО «Кадастровая оценка», средний уровень кадастровой стоимости активнее всего растет в самом Нижнем Новгороде и других крупных городах области. В то же время в отдаленных районах области кадастровая стоимость останется практически на прежнем уровне. Такую картину можно наблюдать в Варнавинском, Сокольском, Тоншаевском и других районах.

- Цена на некоторые объекты выросла, но у собственников всегда есть возможность оспорить результаты оценки, если он считает, что кадастровая и рыночная стоимость рассчитаны некорректно, - отметил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Законодательного Собрания Нижегородской области Василий Суханов.

До конца обсуждения предварительного отчета остается две недели. На данный момент поступило уже 34 замечания от нижегородцев.

- Сейчас нижегородцы могут повлиять на кадастровую стоимость объекта, если они с ней не согласны, - рассказали специалисты ГБУ «Кадастровая оценка». – Если замечания справедливы, стоимость будет пересчитана. Замечания принимаются до 4 октября. В обращении нужно обязательно указать контактные данные заявителя, кадастровый номер объекта и ссылку на страницу отчёта, где была замечена ошибка.

Специалисты ГБУ НО «Кадастровая оценка» готовы ответить на вопросы по телефонам: 8 (831) 281-62-02. Также вопросы можно направлять на электронный адрес: info@gbunoko.ru.