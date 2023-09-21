Атанасов ответил Ротенбергу, раскритиковавшему лед в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Нападающий ХК «Торпедо» Василий Атанасов ответил главному тренеру СКА Роману Ротенбергу, раскритиковавшему качество льда на арене в Нижнем Новгороде.

- Мы же забиваем на этом льду. Не знаю, может, они привыкли к другому льду. Но мы должны все подстраиваться под лед, - цитирует 20-летнего форварда Metaratings.ru.

Напомним, 6 сентября «Торпедо» обыграло петербургский СКА в Нижнем Новгороде со счетом 4:3. На послематчевой пресс-конференции наставник петербуржцев обвинил в неудачах своей команды в том числе и плохое качество ледового покрытия.

- Что разочаровывает, так это качество льда. Было очень много брака и у нас и у соперника. Надо обратить на это внимание Лиги, какие-то стандарты нам нужны. Начинаем игру и видим лужу на льду. Шайба застревает. А это уже риск травм для игроков. Страдает и зрелищность самой игры, - сказал он.

Напомним, накануне «Торпедо» обыграло «Витязя» на родном льду со счетом 3:1. На послематчевое интервью главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов явился с ананасом в руках.