Два миллиона тонн зерна собрали в Нижегородской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Два миллиона тонн зерна собрали аграрии в Нижегородской области. Об этом сообщил председатель регионального Законодательного Собрания Евгений Люлин во время пресс-конференции в Минске, где он находится с рабочим визитом.

- Сельхозпроизводство в России сейчас на подъеме, в отличие от девяностых годов. Нижегородская сельхозотрасль сегодня имеет серьезную поддержку со стороны государства. За 8 месяцев этого года регион приобрёл больше 150 единиц техники – в два раза больше, чем в прошлом году, - отметил спикер областного парламента.

Как сообщалось ранее, в этом году нижегородские аграрии побьют тридцатилетний рекорд по сбору урожая. В прошлом году в регионе было собрано 1,7 млн тонн зерна, что оказалось рекордным показателем за последние три десятилетия. В этом году аграрии побили и его, при этом уборочная кампания еще продолжается.

По словам Евгения Люлина, у Нижегородской области налажено тесное сотрудничество с Беларусью в сфере агропромышленного комплекса. Так, Беларусь поставляет региону новую сельхозтехнику: тракторы, комбайны, сеялки, грузовики и другую спецтехнику.

- В Нижегородской области каждая третья сельхозмашина произведена в Республике Беларусь, - подчеркнул Люлин.

Сейчас с руководством Минского тракторного завода обсуждается вопрос о возможности открытия в регионе Торгового дома по продаже тракторов марки «Беларус».