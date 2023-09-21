Стюард исполнила зажигательный танец на матче «Пари НН» со «Спартаком». Фото: тг-канал Давида Мелик-Гусейнова

В Нижнем Новгороде во время матча «Пари НН» и московского «Спартака» стюард исполнила зажигательный танец. Тем самым болельщица «отметила» гол любимой команды. Об этом рассказал в своем телеграм-канале генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

На опубликованных кадрах видно, что после гола в ворота красно-белых на кромку выбегает девушка-стюард, делает колесо, подпрыгивает, с размаху садится на шпагат и всяческими другими движениями выражает радость.

- И хотя гол отменили (очень сомнительное решение судьи), один из наших стюардов, охраняющий порядок на Стадионе, выдал незабываемую джигу. Как зовут волонтера службы безопасности я, к сожалению, не знаю. Но спасибо за эти эмоции. Было очень круто! – поделился впечатлениями Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, ФК «Пари НН» на своем поле всухую проиграл «Спартаку» в матче группового этапа Кубка России со счетом 4:5. После игры главный тренер нижегородцев Сергей Юран жестко раскритиковал судейство на матче.