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НовостиСпорт21 сентября 2023 12:03

Стюард исполнила зажигательный танец на матче «Пари НН» со «Спартаком»

Так болельщица «отметила» гол любимой команды
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Стюард исполнила зажигательный танец на матче «Пари НН» со «Спартаком». Фото: тг-канал Давида Мелик-Гусейнова

Стюард исполнила зажигательный танец на матче «Пари НН» со «Спартаком». Фото: тг-канал Давида Мелик-Гусейнова

В Нижнем Новгороде во время матча «Пари НН» и московского «Спартака» стюард исполнила зажигательный танец. Тем самым болельщица «отметила» гол любимой команды. Об этом рассказал в своем телеграм-канале генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

На опубликованных кадрах видно, что после гола в ворота красно-белых на кромку выбегает девушка-стюард, делает колесо, подпрыгивает, с размаху садится на шпагат и всяческими другими движениями выражает радость.

- И хотя гол отменили (очень сомнительное решение судьи), один из наших стюардов, охраняющий порядок на Стадионе, выдал незабываемую джигу. Как зовут волонтера службы безопасности я, к сожалению, не знаю. Но спасибо за эти эмоции. Было очень круто! – поделился впечатлениями Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, ФК «Пари НН» на своем поле всухую проиграл «Спартаку» в матче группового этапа Кубка России со счетом 4:5. После игры главный тренер нижегородцев Сергей Юран жестко раскритиковал судейство на матче.