Воспитателя отстранили от работы после скандала в нижегородском детсаду

Дети кушают в детском саду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воспитательницу детского сада в Нижнем Новгороде отстранили от работы после скандала с избиением. С 20 сентября и до выяснения обстоятельств произошедшего женщина не будет появляться на рабочем месте. Информацию «Комсомолке» подтвердили в городском департаменте образования.

– Маме ребёнка предложено посещение им другой группы в соответствии с возрастом, – уточнили в ведомстве.

В детсаду, где произошёл инцидент с рукоприкладством, создана специальная комиссия, которая расследует произошедшее.

Выяснилось, что подозреваемая в избиении мальчика имеет образование и профессиональную переподготовку по должности «Воспитатель». Женщина отрицает факт избиения малыша.

Напомним, что молодая мамочка заявила о рукоприкладстве воспитателя детского сада №137 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Женщина рассказала, что 19 сентября она пришла забирать своего полуторогодовалого сынишку из яслей, где он находился для адаптации на полдня, и увидела, как его бьют.

Сейчас полиция Нижнего Новгорода уже организовала проверку по этому поводу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, за медицинской помощью для сына женщина не обращалась, так как, с её слов, телесных повреждений у него нет.