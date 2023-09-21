Новый спортивный стадион открыли в лицее № 165

Новый спортивный стадион открыли в лицее № 165 Автозаводского района. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил на своей странице в социальной сети.

По словам главы города, на многофункциональной спортивной площадке, которую в лицее называют стадионом, можно играть в баскетбол, волейбол, футбол, заниматься на тренажерах. «И дети, и родители давно просили сделать такую площадку. Сейчас уроки в лицее уже начинают со спортивной зарядки на этой площадке, ребята очень довольны, не хотят оттуда уходить и после занятий. Также новому стадиону дал высокую оценку семикратный чемпион мир по самбо Раис Рахматуллин», – сказал Юрий Шалабаев.

Глава города добавил, что появление спортплощадки у лицея №165 – это «пример социальной ответственности бизнеса, благотворительности». «С инициативой строительства спортплощадки выступил президент ПАО ГАЗ Николай Андреевич Пугин, который помог с финансированием объекта вместе с муниципалитетом. В итоге появился целый спортивный комплекс, где каждый ребенок найдет, чем заняться», – сообщил Юрий Шалабаев.

На открытии стадиона заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов продемонстрировал мастер-класс для юных футболистов, забив гол в ворота. «Покрытие на баскетбольной площадке, на футбольном поле очень хорошее, профессиональное. На стадионе предусмотрено все для комфортных и безопасных для детей занятий спортом. Уверен, высокие спортивные результаты лицеистов не за горами», - сказал Леонид Стрельцов.

Новый стадион с профессиональной точки зрения оценил семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин. «Строительство спортивных площадок на пришкольных территориях – это очень хорошая практика. Потому что именно в школе дети начинают знакомиться со спортом. Резиновое покрытие смягчает нагрузку на суставы, при падении минимальный риск получения травм», - отметил директор Дворца спорта «Северная звезда» Раис Рахматуллин.

Как подчеркнула директор лицея № 165 Наталья Созинова, автозаводские школьники получили уникальный спортивный комплекс. «Сегодня для нас счастливый день. Администрация Нижнего Новгорода, обещав, свои слова сдерживает. Спортивные площадки заняты с 8.00 до 17.00. Уроки физкультуры, дополнительное образование по адаптивной физической культуре, по общей физической подготовке, подготовка к сдаче норм ГТО. Лицей приглашает все школы района и готов предоставить площадку для сдачи норм ГТО», – сказала директор лицея.

По словам родителей учащихся, еще год назад было сложно представить, что в лицее появится такой современный комплекс. «Мы хотели, чтобы наши дети занимались спортом в комфортных и безопасных условиях. Мечта превратилась в реальность благодаря неравнодушным людям, которые заботятся о будущем наших детей. От лица всех родителей говорю огромное спасибо главе города Юрию Шалабаеву, главе Автозаводского района Александру Нагину и президенту ПАО ГАЗ Николаю Пугину», – сказал председатель родительского комитета лицея № 165 Александр Шитиков.

Ученики лицея уже опробовали новый спортивный стадион. «Мне безумно понравилась баскетбольная площадка, у нас такого никогда не было. Покрытие отличное, просто супер. Мы не подведем, будем бороться за победу на всех соревнованиях», - сообщил ученик 10 класса лицея № 165 Егор Рунов.

«В 2023 году спортивные площадки открылись еще в восьми образовательных и спортивных организациях Автозаводского района по губернаторской программе инициативного бюджетирования «Вам решать!» и по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы», - сказал глава района Александр Нагин.

Фото: Управление информационной политики администрации Нижнего Новгорода