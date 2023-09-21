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НовостиОбщество21 сентября 2023 11:17

Подъемник на площади Сенной откроют осенью 2023 года

Он уже введен в эксплуатацию
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Подъемник на площади Сенной откроют осенью 2023 года.

Подъемник на площади Сенной откроют осенью 2023 года.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Подъемник на площади Сенной в Нижнем Новгороде планируют открыть в ближайшие два месяца. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Объект находится на склоне рядом с трамплином. Он уже введен в эксплуатацию, и сейчас ведется процедура передачи его в пользование ГБОУ ДО НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

- После окончания процедуры оформления будут установлены тарифы на пользование подъемником. Открыть подъемник планируется осенью 2023 года, точные даты будут сообщены дополнительно, - рассказали в региональном минспорта.

По данным министерства строительства региона, подъемник прошел все необходимые проверки на соответствие требованиям техрегламентов.