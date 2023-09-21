Нижегородские специалисты подготовили Харцызск к отопительному сезону. Фото: АО "Теплоэнерго"

Специалисты нижегородских ресурсоснабжающих компаний помогли подготовить донецкий город Харцызск к отопительному сезону. Об этом сообщает АО «Теплоэнерго».

Город Харцызск в Донецкой области стал побратимом нижегородского Арзамаса летом 2022 года. Тогда власти регионов договорились, что Нижегородская область поможет в благоустройстве Харцызска, реализации инфраструктурных проектов, восстановлении транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры.

В преддверии отопительного сезона в Харцызк были направлены одни из лучших сотрудников аварийно-ремонтных служб АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» - они помогли восстановить подачу воды и тепла там, где до этого возникали сложности.

Проверить ход работ по подготовке к зиме в Харцызске приехал замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов. В администрации Харцызска отметили, что очень благодарны помощи нижегородцев, поскольку каждый дополнительный специалист и спецтехника - огромное подспорье для местного коммунального хозяйства.