Более 142 млн рублей составила сумма взяток в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 142 миллионов рублей составила общая сумма взяток по коррупционным преступлениям, совершенным в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщает «Российская Газета - Приволжье» со ссылкой на руководителя СУ СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина.

По его словам, число экономических преступлений в регионе выросло: с января по июнь их было совершено 249, тогда как в прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял 169. По итогам полугодия в суды было направлено 69 уголовных дел о коррупции, сумма взяток по которым превысила 142 млн рублей.

- Следователями за прошедшее полугодие возбуждено две тысячи уголовных дел — такие решения были приняты по каждому второму поступившему сообщению о преступлении — в сравнении с 2019 годом, когда результативность доследственных проверок составляла лишь 20 процентов, - заключил Ахметшин.