В Дзержинске тепло уже пришло в половину жилых домов и объектов соцсферы

В Дзержинске с 18 сентября тепло уже подано на 55% городского жилфонда и 54% объектов социальной сферы. Актуальная информация о начале отопительного сезона 2023-2024 ежедневно аккумулируется в администрации городе через координационный штаб при участии специалистов Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, представителей ресурсоснабжающих, управляющих компаний и ТСЖ.

«Дата начала отопительного сезона выбрана с учетом времени, которое требуется для запуска и отладки всей отопительной системы, чтобы к моменту начала стабильно холодной погоды в домах сохранилась комфортная температура. В настоящее время система заполняется теплоносителем в плановом режиме, без сбоев, – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков. – Отмечу, что на текущий момент в городе завершены все работы по прокладке магистральных и квартальных теплосетей. Так что нет никаких технических препятствий для подачи теплоносителя. Компания ПАО «Т Плюс» вплоть до ноября будет вести восстановление благоустройства в местах проведения работ».

Первой из источников тепла в округе была запушена котельная в поселке Пыра, где летом было смонтировано новое оборудование для функционирования на природном газе.

В данное время управляющие и эксплуатирующие жилищный фонд компании начали регулировку гидравлического режима и наладку теплопринимающего оборудования обслуживаемых объектов социальной сферы и жилищного фонда города. Как сообщил в ходе заседания ежедневного координационного штаба директор МБУ «Прометей» Федор Чучелин, пуск отопления на объектах соцсферы ведется строго по графику: «На сегодняшний день теплоноситель подан на 22 школы из 35 и на 45 детских садов из 71. Цифры растут быстро, работаем четко, пока никаких задержек нет. Также тепло подано уже на 16 жилых домов, находящихся на обслуживании в нашей компании».

Напомним, если вы заметили протечку на отопительной системе в квартире/подъезде, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Также сообщить о проблеме можно по телефону Городской аварийно-диспетчерской службы 050 или в ЕДДС города Дзержинска 112.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска