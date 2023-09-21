В Мининском университете пройдет всероссийская акция “Поделись своим знанием”

В Мининском университете с 21 по 30 сентября пройдет акция Российского общества “Знание” под названием “Поделись своим знанием”. В рамках этой всероссийской акции руководители министерств Нижегородской области проведут для студентов профильные занятия.

Среди спикеров: министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева, министр культуры Наталья Суханова, министр спорта Александр Кононов, министр цифрового развития и связи Александр Синелобов, а также исполняющий обязанности министра образования и науки Михаил Пучков.

Руководители областных министерств в рамках акции поделятся своим опытом более чем со 250 студентами педагогического университета и раскроют секреты своего профессионального успеха.

“В процессе обучения очень важно общаться с людьми, которые состоялись в профессии и имеют богатый жизненный опыт. Эта коммуникация не только источник вдохновения, но и мотивация к новым достижениям студентов. Уверен, что у всех студентов Мининского университета есть потенциал к достижению профессиональных высот, главное - правильно выстроить образовательную траекторию и уделять время личностному росту. Я рад, что сегодня наши студенты могут учиться у лучших в своей сфере”, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина