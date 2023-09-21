Инаугурация Глеба Никитина состоится 26 сентября. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина состоится 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Церемония вступления в должность главы региона начнется в 13.45 и будет транслироваться на телеканалах «Нижний Новгород 24», «Волга», «ННТВ» и «Волга 24», на сайте «Время Н», а также на странице нижегородского правительства «ВКонтакте».

Напомним, на прошедших 8-10 сентября выборах губернатора Глеб Никитин одержал безоговорочную победу, набрав 82,82% голосов. Он возглавляет регион с 26 сентября 2017 года – тогда он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, а спустя еще год вступил в должность. В этот же день спустя пять лет начнется его второй срок на посту губернатора Нижегородской области.