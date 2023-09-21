«Волгаэнерго» завершила подготовку систем теплоснабжения Автозаводского и Ленинского районов

20 сентября состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству. С докладом о подготовке к новому отопительному сезону выступил технический директор ГК «Волгаэнерго» Игорь Шабанов.

В ходе заседания он отметил, что Автозаводский и часть Ленинского районов готовы к отопительному сезону, начало которого запланировано на конец сентября.

Техническая подготовка объектов к зиме велась предприятиями ГК «Волгаэнерго» с начала мая. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики заменили свыше 15 километров теплосетей и 17 километров изоляции на трубопроводах, а также провели капитальный ремонт 10 участков теплотрасс. За счет финансирования из «Фонда развития территорий» удалось дополнительно отремонтировать 6 километров теплосетей, а общий объем перекладки сетей составил 21 километр. На трубопроводах горячего водоснабжения были установлены новые трубы «PeRT» повышенной термостойкости, срок службы которых составляет 50 лет.

«Генерация тепла» (входит в ГК «Волгаэнерго») полностью выполнила гидравлические испытания и ремонт котельного оборудования и тепловых сетей, техническое обслуживание и ремонт тепломеханического, электрического и газового оборудования котельных.

Сотрудниками «Волгаэнерго» были выполнены гидравлические испытания на 115 участках квартальных и 40 участках магистральных теплотрасс. С конца августа началось заполнение водой сетей отопления, а с начала сентября вода была запущена в радиаторы социальных объектов и жилых домов Автозаводского и Ленинского районов.

«Обеспечить нижегородцев теплом в осенне-зимний период – приоритетная задача нашей компании. На сегодняшний день Автозаводский и часть Ленинского районов, который мы обслуживаем, полностью готовы к новому отопительному сезону. Этому предшествовала масштабная ремонтная кампания. Выполнены капитальный ремонт, реконструкция тепловых сетей и замена изоляции. Сначала тепло поступит в социальные учреждения, затем начнется пуск тепла в жилые дома», - рассказал директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

В настоящее время ГК «Волгаэнерго» обслуживает более 400 тысяч нижегородцев, проживающих в 1,5 тысячи домов и около 200 социальных объектов, включая школы, больницы и досуговые клубы.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"