Мининский университет провел для старшеклассников занятия по профориентации

Более 150 школьников собрались на профориентационном мероприятии под названием “Педагогический компас: на пути к своей профессии”. В Год педагога и наставника такое тематическое общение со школьниками организовали Мининский университет и Нижегородский центр занятости населения.

“Ранняя профориентация - важное начало карьеры в любой сфере. Квалифицированные психологи помогают выбрать именно то направление, которое ближе всего школьнику. Ученики психолого-педагогических классов в итоге осознанно приходят в профессию, мы показываем им современное учительство, в котором есть квалифицированный педагог и мудрый наставник, а не просто транслятор знаний. А инфраструктура Мининского, включающая химические и физические лаборатории, Технопарк и Кванториум, открывает большие возможности для самореализации уже в науке”, - объяснил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Участниками мероприятия стали учащиеся психолого-педагогических классов Нижегородской области, которые курирует педагогический вуз. Для них были проведены профориентационные тесты, которые помогли выявить способности школьников, а также мастер-классы и интерактивные занятия с акцентом на VR-технологии, 3D моделирование и точные науки: физику, химию, биологию и информатику.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина