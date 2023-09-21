Суперкубок футбольных мам состоится в Нижнем Новгороде 23 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этап Всероссийского Суперкубка Футбольных мам (0+) состоится в Нижнем Новгороде 23 сентября. Мероприятие пройдет на стадионе «Локомотив», сообщает региональное министерство спорта.

Участие в необычных состязаниях примут 16 женских команд из разных регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, и, конечно, Нижнего Новгорода и области. Спортсменки этих команд – женщины, чьи дети занимаются футболом.

Также спортсменки смогут принять участие в конкурсе «Миссис футбольная мама НН», а для мам, чьи дети занимаются другим ыидом спорта, была специально введена номинация «Миссис Спорт Нижний Новгород». Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на сайте турнира.

Аналогичные соревнования среди женских любительских команд проходят в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге и Сочи.