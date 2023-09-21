Тренер «Торпедо» Ларионов пришел на послематчевое интервью с ананасом

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов пришел на флеш-интервью после победы над «Витязем» с ананасом в руках. Видео беседы опубликовано на сайте Континентальной хоккейной лиги.

- Это подарок от болельщиков Васе Ананасову – Атанасову. Сейчас порежем и получим наслаждение от победы и, конечно, от этого ароматного ананаса, - пояснил Ларионов.

Комментируя итоги встречи, в которой его подопечные обыграли «Витязь» со счетом 3:1, Игорь Ларионов признался, что игра была непростая.

- Это пятый матч за девять дней, и знали, что ребята уставшие, но тем не менее, нашли в себе силы верить в то, что можно на усталости порадовать болельщиков и играть хороший хоккей. Два очка есть два очка, мы рады победе, - сказал он.