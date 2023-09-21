ХК «Торпедо» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 3:1. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» одержал победу над подмосковным «Витязем» в домашнем матче 20 сентября. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1 (1:0; 0:0, 2:1). Об этом сообщается на сайте клуба.

На матче присутствовали знаменитые нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины – они дали старт встрече, сделав символичное вбрасывание шайбы. Хозяева с первых минут стали наседать на противника, создавая много опасных моментов у ворот «витязей». И уже на второй минуте Максим Летунов, воспользовавшись численным преимуществом своей команды, размочил счет – 1:0. Затем последовала череда удалений у «Торпедо», и вратарь не раз выручал родной клуб.

Во втором периоде зрители не увидели ни одного гола, а вот в третьем игровом отрезке нижегородцы поднажали, постоянно атакуя ворота гостей. На восьмой минуте третьего периода отрыв в счете увеличил Владислав Фирстов – 2:0. Однако спустя несколько минут нападающий «Витязя» Иван Савчик заставил нижегородских болельщиков поволноваться, оформив гол в ворота «Торпедо» - 2:1. Но под самый занавес встречи подопечные Игоря Ларионова поставили жирную точку в матче, забив третью шайбу – на этот раз отличился Богдан Конюшков.

- Это был хороший тест, который нам дали. Понятно, что календарь - непростой для всех. Много путешествовали, играли сложные матчи. У «Витязя» был овертайм в Казани, у нас – в Уфе. Это наложилось на сегодняшнюю игру, но в целом мы рады, что взяли сегодня 2 очка. Ребята проявили характер. Пока «больной темой» является дисциплина. Но все равно мы порадовали болельщиков, которые соскучились за время нашего отъезда. В итоге вечер получился, и мы выиграли матч, - прокомментировал результат игры главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов.