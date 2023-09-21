В Дзержинске школьники посетили с экскурсией транспортное депо МУП «Экспресс». Фото: Администрация Дзержинска

На дзержинском предприятии МУП «Экспресс», занимающемся пассажирскими перевозками, возобновлены профориентационные экскурсии для школьников. Одними из первых вместе с классными руководителями транспортное депо посетили ученики 8 и 9 классов школы № 3. Они побывали в диспетчерских и ремонтной зоне, посмотрели, как водители и транспорт готовятся к выходу в рейсы по городу.

В проведении экскурсии были задействованы руководители структурных подразделений предприятия Антон Филатов, Алексей Макаров, Алексей Берегов, Анатолий Сурин, Денис Николаев и специалист по охране труда Евгения Куликова.

«Ежедневно мы выпускаем на линию около 70 единиц транспорта и обслуживаем 15 маршрутов общественного транспорта. Но наше предприятие – это не только водители и кондукторы, которых ежедневно видят дзержинцы в автобусах и троллейбусах, но и десятки сотрудников, работающих в депо. Это слесари, механики и мастера, ремонтирующие транспорт, электромонтеры, диспетчеры, специалисты по безопасности движения», – рассказал начальник управления пассажирских перевозок МУП «Экспресс» Антон Филатов, отметив, что предприятие регулярно принимает на практику студентов с возможностью дальнейшего трудоустройства по профильным техническим специальностям.

Как рассказали ребятам, рабочий день каждого водителя начинается с медицинского осмотра и им же завершается. Врач проверяет давление, температуру и проводит алкотест – если все три показателя в норме, водитель может выйти на работу. За движением всех автобусов и троллейбусов, их четким следованием по маршруту в течение дня следит центральный диспетчер МУП «Экспресс». Электродиспетчер отдельно контролирует исправность работы троллейбусной контактной сети и десяти тяговых трансформаторных подстанций, распределенных по всему городу.

В рамках экскурсии ребят провели в ремонтную мастерскую, где происходит плановое техническое обслуживание и ремонт городского общественного транспорта, а также показали, как происходит мойка троллейбусов и установка штанг на контактные электропровода. В конце экскурсии все ребята получили памятные подарки с логотипом МУП «Экспресс».

«Такие экскурсии однозначно нужны нашим ребятам: далеко не все представляют, насколько обширен спектр технических профессий, которым они могут в дальнейшем обучиться. Более того, это возможность своими глазами увидеть, как изнутри устроено конкретное предприятие, и пообщаться с сотрудниками. Девочек больше заинтересовала работа диспетчеров, мальчикам ближе показалась, конечно, работа ремонтников и водителей. Благодарю МУП «Экспресс» за интересную экскурсию, надеемся побывать в депо еще раз!» – поделился учитель школы № 3 Дзержинска Павел Кирилкин.

Отметим, что посетить транспортное депо МУП «Экспресс» могут ученики всех школ города. Заявки на групповые экскурсии принимаются по телефону: 8 (8313) 26-48-75.