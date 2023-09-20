Трошечкин заявил, что игроки «Пари НН» переживали из-за госпитализации Юрана

Сергей Юран. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Нижегородские футболисты «Пари НН» переживали из-за госпитализации главного тренера команды Сергея Юрана. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на полузащитника нижегородского клуба Александра Трошечкина.

По его словам, игроки успокоились, узнав о выписке тренера.

– Хорошо, что Юран полностью восстановился, – добавил Александр Трошечкин.

Ранее мы сообщали о том, что Сергея Юрана экстренно прооперировали в одной из клиник Нижнего Новгорода ночью 8 сентября. Сейчас он проходит активную реабилитацию.

Напомним, нижегородская футбольная команда «Пари НН» со счётом 0:3 проиграла «Спартаку» из Москвы в домашнем матче Кубка России 19 сентября.

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