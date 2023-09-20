Люлин возглавил делегацию Нижегородской области в Республику Беларусь. ФОТО: ЗСНО

Делегация Нижегородской области отправилась с официальным визитом в Республику Беларусь. Возглавил ее председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В ходе визита были подписаны соглашения между региональным парламентом и Гродненским, Брестским и Витебским областными Советами депутатов Республики Беларусь.

- Теперь у Законодательного Собрания Нижегородской области подписаны соглашения с парламентами всех регионов Беларуси, - рассказал Евгений Люлин. - Будем развивать межпарламентское сотрудничество, изучать лучшие законодательные практики друг друга, чтобы внедрять их у себя и делать работу ещё более эффективной.

По словам Евгения Люлина, приоритетными в работе законодателей станут такие направления как социальная защита населения, охрана окружающей среды, поддержка отечественных товаропроизводителей, комплексное развитие сельских территорий, укрепление культуры межнационального общения и многие другие сферы. Стоит отметить, что сотрудничество между Нижегородской область и регионами Республики Беларусь закреплено в региональном законодательстве.

- В свой прошлый визит мы внимательно изучали развитие агротуризма в Белоруссии. Мы понимаем, что сельский, экологический туризм это не только про туристическую привлекательность – это про развитие наших малых городов, развитие сельских территорий, - отметила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина. - Вдохновившись этим опытом, мы разработали на региональном уровне ряд мер поддержки для предпринимателей в сфере агро- и экотуризма и приняли свой региональный закон. Он начал действовать в начале 2023 года, и мы уже отмечаем большой интерес инвесторов к созданию новых мест размещения, новых туристических маршрутов.