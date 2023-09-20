39 иностранных делегаций посетили Нижегородскую область в 2023 году. ФОТО: ЗСНО.

За восемь месяцев 2023 года Нижегородскую область посетили 39 делегаций из 37 стран мира. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма.

- Нижегородская область активно развивает сотрудничество с Республикой Беларусь. Мы видим, что договоренности и подписанные соглашения имеют реальное воплощение – реализуются конкретные проекты, например, по производству трамваев, - напомнил председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков. - Надеемся, что так же эффективно будет развиваться сотрудничество и с другими зарубежными партнерами. Профильные министерства проводят большую работу по оказанию помощи нашим предприятиям для выхода на внешние рынки. Серьезное внимание уделяется импорту и импортозамещению.

В ходе визитов иностранных делегаций было подписано девять договоров с зарубежными партнерами. Среди них договоры с регионами и муниципальными образованиями Белоруссии, Китая, Таджикистана и Узбекистана. При этом Белоруссия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Нижегородской области.