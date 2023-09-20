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НовостиТуризм20 сентября 2023 15:26

Нижегородские туроператоры ожидают запуска чартеров в Иран, Китай, Доминикану

Расширение полетной программы позволит снизить цены на другие туры
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Самолёт.

Самолёт.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Нижегородские туроператоры ожидают запуска чартеров из России в Иран, Китай, Доминикану, Шри-Ланку. Об этом «Комсомолке» рассказала заместитель генерального директора туристической компании «ClassТур» Екатерина Балыкина.

– Мы очень ждем чартерные рейсы в Иран, Китай, Доминикану, Шри-Ланку. Как анонсировали операторы, якобы будут эти самолеты летать в осень и зиму, но пока их нет, – сказала Екатерина Балыкина.

По словам туроператоров, резкого подорожания туров не предвидится. В настоящее время всё зависит от спроса, если он будет хороший и устойчивый, то и цены потихоньку будут расти. Однако расширение полетной программы должно позволить снизить цены.

Подробнее о том, что сейчас происходит в туристической отрасли и какие направления нижегородцы выбирают для отпуска осенью и зимой, читайте в нашем материале.