Нижегородцы проводят зимние каникулы на склонах Приэльбрусья и Красной Поляны

Сочи. Роза Хутор. Фото: Олег УМАРОВ

Зимние каникулы нижегородцы предпочитают проводить на горнолыжных курортах и склонах Приэльбрусья и Красной Поляны. Об этом «Комсомолке» рассказала заместитель генерального директора туристической компании «ClassТур» Екатерина Балыкина.

– На новогодние праздники спрос будет большой. За 20 лет работы мы хорошо отследили эту тенденцию. Пока все провожают лето, никто не задумывается о зиме, но как только в Нижнем Новгороде выпадет первый снег и люди осознают, что приближаются холода, то они тут же заинтересуются турами, – пояснил турагент. – Если люди хотят Новый Год отпраздновать в России, то уже есть цены и предложения. Пора об этом всем задуматься.

Подробнее о том, что сейчас происходит в туристической отрасли и какие направления нижегородцы выбирают для отпуска осенью и зимой, читайте в нашем материале.