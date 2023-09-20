Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм20 сентября 2023 15:20

Нижегородцы проводят зимние каникулы на склонах Приэльбрусья и Красной Поляны

Продажи подобных туров уже стартовали
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Сочи. Роза Хутор.

Сочи. Роза Хутор.

Фото: Олег УМАРОВ

Зимние каникулы нижегородцы предпочитают проводить на горнолыжных курортах и склонах Приэльбрусья и Красной Поляны. Об этом «Комсомолке» рассказала заместитель генерального директора туристической компании «ClassТур» Екатерина Балыкина.

– На новогодние праздники спрос будет большой. За 20 лет работы мы хорошо отследили эту тенденцию. Пока все провожают лето, никто не задумывается о зиме, но как только в Нижнем Новгороде выпадет первый снег и люди осознают, что приближаются холода, то они тут же заинтересуются турами, – пояснил турагент. – Если люди хотят Новый Год отпраздновать в России, то уже есть цены и предложения. Пора об этом всем задуматься.

Подробнее о том, что сейчас происходит в туристической отрасли и какие направления нижегородцы выбирают для отпуска осенью и зимой, читайте в нашем материале.