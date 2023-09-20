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НовостиОбщество20 сентября 2023 15:05

Нижегородцы предпочитают отдыхать осенью в Турции и Египте

Также популярностью пользуются страны постсоветского пространства
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Египет. Берег Средиземного моря. Виды Эль-Саллума.

Египет. Берег Средиземного моря. Виды Эль-Саллума.

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Нижегородцы предпочитают провести осенний отпуск в Турции, Египте, Вьетнаме и Таиланде. Об этом «Комсомолке» рассказал Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

– Также в последнее время нижегородцы все чаще выбирают страны постсоветского пространства: Абхазию, Армению, Узбекистан, – рассказал Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов. – В то же время, несмотря на санкции и внушительный курс валют, наших соотечественников можно встретить в европейских ресторанах и на пляжах островов Карибского бассейна, ОАЭ, Шри-Ланки.

Сам Сергей Малов предпочитает путешествовать по России и такой отдых он рекомендует всем остальным. Нижегородцам он предлагает посмотреть Карелию, Урал, озеро Байкал, Камчатку и города Золотого кольца.

Подробнее о том, что сейчас происходит в туристической отрасли и какие направления нижегородцы выбирают для отпуска осенью и зимой, читайте в нашем материале.