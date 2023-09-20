Количество автобусов на маршруте А-20 увеличилось в Нижнем Новгороде

Количество автобусов на маршруте А-20 увеличилось. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Число автобусов на маршруте А-20 увеличилось в Нижнем Новгороде с прошлой недели. Об этом в сообществе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» сообщает специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова.

Теперь в утренние «часы пик» на маршруте стабильно работают семь автобусов. Еще один присоединяется к ним в вечернее время.

Согласно расписанию, первые рейсы сегодня вышли на маршрут с конечной остановки «Аэропорт» в 5.30, с улицы Деловой в 6.30.

Об увеличении выпуска на А-20 нижегородцы попросили во время «прямой линии» по работе общественного транспорта администрации города.

Напомним, маршруты А-53 в Нижнем Новгороде станут ходить чаще в вечерние часы пик. Интервал движения автобусов будет сокращен с 20 сентября.

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