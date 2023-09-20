Главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран проходит реабилитацию после операции

Главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран. Фото: Мария СОРОКИНА

Главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран проходит активную реабилитацию после операции. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на генерального директора нижегородского клуба Давида Мелик-Гусейнова.

Напомним, Сергея Юрана экстренно прооперировали в одной из клиник Нижнего Новгорода ночью 8 сентября.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, у тренера ФК «Пари НН» со здоровьем все хорошо. Он находится в активной стадии реабилитации. Кроме того, на матче со «Спартаком» он два тайма отстоял на бровке.

Сам Сергей Юран, отвечая на вопросы журналистов после матча, подтвердил, что чувствует себя хорошо.

Ранее мы сообщали, что нижегородская футбольная команда «Пари НН» со счётом 0:3 проиграла «Спартаку» из Москвы в домашнем матче Кубка России 19 сентября.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен