Ведущий Владимира Маркони поделился детскими воспоминаниями о поездке в Балахну.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Телеведущий и юморист Владимир Маркони поделился детскими воспоминаниями о поездке в Балахну. Об этом он рассказал изданию Newsroom24.
Отец Владимира Маркони родом из Нижегородской области, и в Балахне жили их родственники. К ним-то и отправился вместе с папой будущий шоумен.
В гостях мальчика угостили конфетами, что вызвало у ребенка настоящую радость.
- Но как только я попытался раскусить эту конфету, понял, что они ждали меня здесь лет 30-40, – пошутил он.
Также Маркони признался, что достаточно часто приезжает в Нижний Новгород по работе – в качестве ведущего, и планирует посетить приволжскую столицу вместе с семьей, чтобы прогулять по Кремлю, Покровке и Чкаловской лестнице.