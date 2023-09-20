Ведущий Владимира Маркони поделился детскими воспоминаниями о поездке в Балахну. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телеведущий и юморист Владимир Маркони поделился детскими воспоминаниями о поездке в Балахну. Об этом он рассказал изданию Newsroom24.

Отец Владимира Маркони родом из Нижегородской области, и в Балахне жили их родственники. К ним-то и отправился вместе с папой будущий шоумен.

В гостях мальчика угостили конфетами, что вызвало у ребенка настоящую радость.

- Но как только я попытался раскусить эту конфету, понял, что они ждали меня здесь лет 30-40, – пошутил он.

Также Маркони признался, что достаточно часто приезжает в Нижний Новгород по работе – в качестве ведущего, и планирует посетить приволжскую столицу вместе с семьей, чтобы прогулять по Кремлю, Покровке и Чкаловской лестнице.