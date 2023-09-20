Закрытие мотосезона пройдет в Дзержинске 30 сентября. Фото: Пантелеев Михаил

Закрытие мотосезона-2023 пройдет в Нижегородской области 30 сентября. Дзержинск станет стартовой и финальной площадкой мотопробега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

В 7.30 на площади Дзержинского начнется сбор мотоколонны. В 8.00 мотоциклисты отправятся в Кстово. Их будут сопровождать сотруднику ГИБДД.

После Кстова байкеры направятся в Нижний Новгород на площадь Ленина и Горадром. Там их будет ждать патриотический концерт.

Планируется, что в Дзержинск мотоциклисты вернутся в 16.00. Они проедут по проспектам Чкалова, Ленина, Свердлова и Циолковского.

Кроме того, в Центральном парке Дзержинска выступят кавер-группа Black Diamonds, DJ Balance и барабанное световое шоу «BW Drum-Show». Закроет мотосезон выступление российской рок-группы «Маша и медведи».

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