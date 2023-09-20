Нижегородский футболист получил кулаком по лицу во время матча со «Спартаком»

Матч ФК «Пари НН» – «Спартак» 19 сентября. Фото: Мария СОРОКИНА

Защитник нижегородской футбольной команды получил кулаком по лицу во время матча со «Спартаком». Игра со столичным клубом состоялась на стадионе «Нижний Новгород» 19 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщает генеральный директор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Во время домашнего матча Кубка России защитник «Спартака» ударил Виктора Александрова кулаком в челюсть.

Как отмечает Давид Мелик-Гусейнов, в результате этого происшествия серьезных травм у Виктора Александрова, к счастью, нет. Команда уже готовится к следующей игре.

Напомним, ФК «Пари НН» намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза после матча со «Спартаком» 19 сентября.

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