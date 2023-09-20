«Пари НН» обратится в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»

Матч со "Спартаком" закончился сухим поражением. Фото: Мария СОРОКИНА

ФК «Пари НН» намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза после матча со «Спартаком» 19 сентября. Об этом сообщил главный тренер «Пари НН» Сергей Юран на послематчевой пресс-конференции.

На футбольной встрече в рамках Кубка России работали главный судья Евгений Буланов, ассистенты Рашид Абусуев и Хамид Талаев. VARом был назначен Алексей Амелин, ему ассистировал Александр Богданов. Игра закончилась сухим поражением хозяев — 0:3. По ходу игры нижегородцы уступали 0:1 и даже сравняли счет, но этот гол был отменен. Кроме того, остался незамеченным эпизод, когда игрок «Спартака» ударил Виктора Александрова кулаком в челюсть.

- Я посмотрел этот момент на 17 минуте, когда защитник с кулака бьет Александрова. У резервного спросил — это не нарушение. Говорит: «Ну мяч не в игре был!». А что значит, не в игре? Значит, я своим игрокам тоже могу сказать: «Когда мяч не в игре, вы можете и ударить». Эти двойные стандарты уже тяжело воспринимать. Особенно такие очевидные, как на Александрове. Если мяч не в игре, тогда это красная карточка. Отошлем (в экспертно-судейскую комиссию РФС, прим.), посмотрим, - ссказал Сергей Юран после игры.