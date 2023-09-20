В УФАС отреагировали на дело в отношении нижегородского Telegram-канала

Документ попал в сеть незаконно. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижегородском УФАС не стали комментировать информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Telegram-канала «Мой Нижний Новгород». Раннее ряд СМИ сообщал, что дело было заведено из-за отсутствия маркировки на рекламных публикациях.

– Документ попал в сеть незаконно, – сообщили «Комсомолке» в ведомстве.

Напомним, что специалисты УФАС проверят цены на топливо в Нижегородской области. По поводу этой проблемы к антимонопольщикам обратился депутат партии КПРФ Владислав Егоров – он попросил провести проверку обоснованности цен на АЗС. Особенно резкий скачок цен был зафиксирован в последнюю декаду августа. Цены на бензин АИ-95 в Нижегородской области превышают 55 рублей за литр, марки АИ-92 – 50 рублей за литр, дизельное топливо на некоторых заправках стоит более 60 рублей за литр.

Также мы сообщали, что рекламу списания долгов с фотографией губернатора Нижегородской области Глеба Никитина признали незаконной. Нарушителю грозит до 500 тысяч рублей штрафа. Такая реклама была размещена в интернете ещё в марте 2022 года и попалась на глаза антимонопольщикам во время мониторинга. Объявление разместило некое ООО «Агентство антикризисного управления».

- Использование фотографии губернатора создает представление об одобрении рекламируемых услуг должностным лицом органа местного самоуправления, но в соответствии с действующим законодательством в рекламе не допускается указание на одобрение органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами объекта рекламирования, - разъяснили в УФАС России по Нижегородской области.