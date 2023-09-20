Четыре дома снесут на улице Большой Перекрестной в Нижнем Новгороде

Снос дома. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Новгороде снесут четыре дома в границах улиц Дальней и Большой Перекрестной. Об этом сообщается в постановлении на сайте правительства Нижегородской области.

Снести хотят дома №31, №31а, №33 и №35 на улице Большой Перекрестной. Территория жилой застройки площадью 0,25 гектара подлежит комплексному развитию.

В постановлении также отмечается, что решение о комплексном развитии этой территории должно быть реализовано в течении пяти лети.

Ранее мы сообщали, что на улице Большой Печерской у собственников изымут аварийный дом для сноса. Двухэтажное здание №45б было построено еще в прошлом веке.

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