Школа на 1500 мест в поселке Дубенки готова на 41 процент. Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Школа на 1500 учеников в поселки Дубенки Нижнего Новгорода готова на 41 процент. Об этом сообщает Корпорация развития Нижегородской области.

На данный момент рабочие армируют конструкции здания будущей школы, устраивают стены и перегородки, проводят монтаж наружного освещения. Строят школу 118 рабочих. Они используют 12 единиц специальной техники.

Здание школы, общая площадь которого равна 29 тысячам квадратов, будет состоять из трех корпусов. Это четырехэтажный блок для средней и старшей школы, а также два трехэтажных блока для общешкольных помещений и начальной школы.

Ранее мы сообщали, что готовность строящейся школы почти на 800 учеников в Кстове достигла 97 процентов.

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