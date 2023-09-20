Юран назвал «Локомотив» флагманом российского футбола

Главный тренер "Пари НН" прокомментировал решение о переходе Тимура Сулейманова в столичный клуб. Фото: Мария СОРОКИНА

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался по поводу перехода своего бывшего подопечного Тимура Сулейманова в состав Столичного «Локомотива». В ходе пресс-конференции, состоявшейся 19 сентября, наставник нижегородцев отметил, что решение отпустить Тимура в Москву не было простым:

- Тимур — нападающий хорошего уровня. Я его чисто по-человечески понимаю. Я мог его не отпустить, но я бы сам себе этого не простил. У футболиста всегда есть мечта играть в клубе выше. «Локомотив» — это флагман российского футбола наравне с ЦСКА и «Спартаком». Будут ли еще такие шансы или нет — я чисто по-спортивному Тимура отпустил. Три дня назад он мне звонил и благодарил. Я ему говорил, что мне непросто далось это решение. Он ответил: Я знаю и хочу поблагодарить, что у меня появился такой шанс».

Также тренер высказался по поводу перехода Ярослава Михайлова в «Зенит» с последующей арендой «Оренбурга». По словам Юрана, получилась очень хорошая в финансовом плане сделка. К слову, именно «Оренбург» станет следующим соперником «Пари НН» в рамках РПЛ. 24 сентября в 14:00 команды встретятся на арене стадиона «Нижний Новгород».