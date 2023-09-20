Мальчик, которого завалило песком в селе Валки, остается в реанимации

Машина скорой медицинской помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четырехлетний мальчик, которого завалило песком в карьере в селе Валки Лысковского района. В настоящее время ребёнок находится в реанимации. Об этом «Комсомолке» рассказали в ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница».

Известно, что несчастный случай произошёл 15 сентября. Тогда малыша в первую очередь доставили в приемный покой Борской ЦРБ.

– В течение нескольких часов врачи-реаниматологи при непосредственном участии консультанта из областного центра проводили неотложные мероприятия для стабилизации пациента, – подчеркнули в ведомстве.

А на следующий день, 16 сентября, пострадавшего мальчика доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии Нижегородской областной детской клинической больницы.

– Медики оказывают ему всю возможную помощь, – подтвердили в медучреждении.

Напомним, что ранее настоящая спасательная операция развернулась около школы в Нижнем Новгороде. Там целая бригада сотрудников МЧС вызволяла из ямы восьмилетнего мальчика, который провалился туда и застрял.

Неприятный инцидент произошел прямо на территории школы №111, расположенной на улице Веденяпина в Автозаводском районе. Мальчик, шедший по двору учебного заведения, случайно наступил в лунку, предназначенную для установки забора. Ребенок ушел в яму по грудь, а так как лунка была узкой, его зажало, как в тисках. Выбраться самостоятельно школьник не смог.