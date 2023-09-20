Гендиректор «Пари НН» намерен добиваться правды после проигрыша «Спартаку»

Давид Мелик-Гусейнов назвал НЕфутболом момент с участием Александрова. Фото: Мария СОРОКИНА

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе судей на кубковом матче со «Спартаком» 19 сентября. Напомним, в этой игре нижегородцы уступили со счетом 0:3. Единственный мяч, забитый в ворота москвичей был отменен из-за нарушения со стороны полузащитника Эдгара Севикяна. При этом судьи проигнорировали эпизод с участием Виктора Александрова, который впоследствии вызвал возмущение:

- На видео то, что называется НЕфутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее. Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно.

Также Мелик-Гусейнов отметил, что у команды рабочий настрой, серьезных травм нет. Игроки готовятся к домашнему матчу с «Оренбургом» который состоится 24 сентября в 14:00.