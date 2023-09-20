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НовостиСпорт20 сентября 2023 9:07

Гендиректор «Пари НН» намерен добиваться правды после проигрыша «Спартаку»

В клубе намерены задавать вопросы РФС по поводу судейства на матче
Мария СОРОКИНА
Давид Мелик-Гусейнов назвал НЕфутболом момент с участием Александрова.

Давид Мелик-Гусейнов назвал НЕфутболом момент с участием Александрова.

Фото: Мария СОРОКИНА

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе судей на кубковом матче со «Спартаком» 19 сентября. Напомним, в этой игре нижегородцы уступили со счетом 0:3. Единственный мяч, забитый в ворота москвичей был отменен из-за нарушения со стороны полузащитника Эдгара Севикяна. При этом судьи проигнорировали эпизод с участием Виктора Александрова, который впоследствии вызвал возмущение:

- На видео то, что называется НЕфутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее. Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно.

Также Мелик-Гусейнов отметил, что у команды рабочий настрой, серьезных травм нет. Игроки готовятся к домашнему матчу с «Оренбургом» который состоится 24 сентября в 14:00.