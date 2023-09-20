Маршруты А-53 станут чаще ходить по вечерам в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Маршруты А-53 в Нижнем Новгороде станут ходить чаще в вечерние часы пик. Интервал движения автобусов будет сокращен с 20 сентября. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

- С просьбой об усилении работы А-53 обращались жители поселков Селекционной станции и «Новая жизнь» во время «прямой линии» по работе общественного транспорта нижегородской агломерации, - рассказали в ЦРТС НО.

Автобус А-53 ходит между поселками Черепичный и Березовый клин. Интервал движения составляет 25-30 минут.