Нижегородских торговцев нелегальным алкоголем оштрафовали на 24 миллиона рублей

Изъятый алкоголь. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 350 единиц алкогольной продукции изъяли у нижегородских торговцев с начала 2023 года. Проверка была проведена министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В ходе проверок у некоторых компаний отсутствовали лицензии на продажу, сопроводительные документы и маркировка на алкогольную продукцию, – отмечает министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На торговцев нелегальным алкоголем было составлено 45 протоколов. Нарушителей оштрафовали на общую сумму более 24 миллионов рублей.

– С начала года 121 точка нелегальной продажи алкоголя прекратила незаконную деятельность, при этом 29 из них закрылись, 13 сменили профиль, 21 получила лицензии, еще четыре демонтированы, 54 перестали торговать алкоголем, – добавил Максим Черкасов.

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