Еще 200 самостроев планируют снести в Нижнем Новгороде в 2023 году

Гаражи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 200 самостроев планируют демонтировать в Нижнем Новгороде до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент благоустройства.

По информации департамента, в этом году уже снесли 161 самовольно установленную и незаконно размещенную постройку. Кроме того, в этом году планируется снос двух блоков сараев, которые расположены на придомовой территории многоквартирных домов, так как они являются аварийными.

Отмечается, что территории, освободившиеся после сноса незаконных объектов, будут благоустроены.

Напомним, аварийный дом на улице Большой Печерской изымут у собственников для сноса. Расселить планируют двухэтажное здание, которое было построено еще в прошлом веке.

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