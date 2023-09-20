Маршрут газопровода в Приокском районе изменят ради сохранения деревьев

Мэр Юрий Шалабаев встретился с жителями Щербинок. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Маршрут газопровода изменят в Приокском районе Нижнего Новгорода, чтобы сохранить деревья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Юрия Шалабаева.

Новый газопровод планируют проложить по проспекту Гагарина от Нижегородского государственного агротехнологического университета до Ольгино.

Нижегородцы опасались, что строительство газопровода станет причиной вырубки деревьев. Однако, после рекомендации главы города Юрия Шалабаева прислушаться к жителям Приокского района, трассировку газопровода изменили. Число попадающих в зону строительства деревьев сократили до 38.

– Первоначальный проект предусматривал вырубку около 200 деревьев, которые находились в хорошем и удовлетворительном состоянии. Среди этих деревьев были ели и каштаны. Конечно, это вызвало волнение у приокчан, поэтому подрядчику была поставлена задача изменить трассировку газопровода таким образом, чтобы исключить попадание в нее ценных пород деревьев, а также в целом в разы сократить вырубку деревьев, предусмотрев полную компенсацию, – сказал мэр Нижнего Новгорода.

Кроме того, по словам начальника управления по капитальному строительству ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Кирилла Семенова, деревья, которые попадут в зону строительства заменят. Практически в тех же местах будут посажены более ценные породы. Также в полном объеме восстановят кустарники.

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