Школа начальной военной подготовки открыла набор в Нижнем Новгороде. Фото: Школа «Ратное дело 2.0»

Школа начальной военной подготовки «Ратное дело 2.0» открыла набор в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на странице школы «Ратное дело» во ВКонтакте.

Представители Школы отмечают, что обучение подойдет для тех, кто хочет служить в армии, повысить уровень физической подготовки или узнать больше о военном деле.

На занятиях обучающиеся научатся оказывать первую помощь, узнают, как вести себя в экстремальных ситуациях, и испытают себя на выносливость, силу и ловкость. Кроме того, в Школе будут преподавать историю, основы общевойскового боя, военной топографии и работы с БПЛА, а также физическую подготовку с элементами самбо, огневую и тыловую подготовку.

Обучение будет проходить в вечернее время по будням, а также в выходные дни. Подать заявку можно до 30 сентября.