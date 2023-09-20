64-летний мужчина погиб в ДТП с возгоранием в Ардатовском районе. Фото: тг-канал "Нижний №1"

64-летний мужчина погиб в страшном ДТП на трассе в Ардатовском районе. Там столкнулись УАЗик и фура, после чего «буханка» загорелась. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в районе села Саконы в 17.30 19 сентября. По предварительной информации, многотонный грузовик поворачивал на Муром, и в этот момент в него врезался УАЗик, ехавший прямо. От удара отечественное авто загорелось, проезжавшие мимо водители остановились и бросились на помощь находившимся в нем людям, но, к сожалению, выжить водителю не удалось.

УАЗик выгорел полностью, погиб ехавший в нем 64-летний мужчина. Водитель фуры не пострадал.