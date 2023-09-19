В Нижегородской области продолжает расти объем инвестиций. ФОТО: ЗСНО

В Нижегородской области продолжает расти объем привлекаемых инвестиций. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. С докладом перед депутатами выступил министр экономического развития и инвестиций региона Денис Исмагилов.

По данным регионального правительства, в 2022 году объем инвестиций в основной капитал составил 462,1 млрд рублей. По состоянию на конец прошлого года, приоритетными в Нижегородской области были признаны 114 проектов с общим объемом инвестиций 692,2 млрд рублей.

- В Нижегородской области отмечается существенный рост инвестиций и их доли в структуре валового регионального продукта. Это говорит о том, что экономика Нижегородской области диверсифицирована. Мы продолжаем помогать инвесторам создавать рабочие места, запускать новые производства – регион двигается вперед, - заявил председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

В 2021 году Нижегородская область была выбрана одним из 12 пилотных регионов, где начал реализоваться Региональный инвестиционный стандарт. По итогам первого года его действия Нижегородская область заняла 2 место по индексу эффективности внедрения Регионального инвестиционного стандарта.

- Благодаря участию в проекте регионального инвестиционного стандарта повышается инвестиционная привлекательность региона, упрощаются процедуры оформления документов, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Сделано много, но необходимо продолжать работу в этом направлении, - заявил Игорь Норенков.