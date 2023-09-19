Ушла из жизни замминистра финансов Нижегородской области Людмила Старостина. Фото: министерство финансов Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на 73 году жизни умерла бывший первый заместитель министра финансов Нижегородской области Людмила Старостина. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

- Я работал с Людмилой Васильевной в министерстве финансов Нижегородской области и навсегда запомню ее не только как выдающегося финансиста, но и как теплого, искреннего человека, - сказал мэр Юрий Шалабаев, для которого Людмила Старостина в свое время стала наставником.

По словам Юрия Шалабаева, Людмила Старостина имела прекрасное чувство юмора и могла простыми словами рассказать о сложных вещах, к ней всегда можно было обратиться по любому вопросу, и она старалась помочь даже в самой тяжелой ситуации.

Людмила Старостина родилась в Хабаровском крае. В начале своей профессиональной карьеры она работала в финансовом управлении администрации Чукотского автономного округа Магаданской области, а в 1992 году перешла на должность главного экономиста в департамент финансов Нижегородской области. С 2002 года работала первым заместителем областного министра финансов.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Старостиной.