Врач из Нижнего Новгорода отправится добровольцем в зону СВО

Нижегородский врач. Фото: Дом народного единства

Нижегородский врач отправится добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Дома народного единства.

У 37-летнего нижегородца есть родные и близкие, а также высокооплачиваемая работа в престижной клинике. Но, позвонив в военкомат, мужчина узнал, что в зону СВО нужны врачи.

После этого буквально за пару дней нижегородец прошел медицинскую комиссию и подписал контракт. Теперь его ждут инструктаж и отъезд в зону проведения спецоперации.

– Надо любым способом восстановить как можно больше солдат, дать им возможность дальше жить и служить Родине. Поэтому другого выхода я не вижу, отношусь к этому так, – поделился нижегородский врач.

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