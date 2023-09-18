Три нижегородки вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис»

Слева направо: Елена Точилова, Елизавета Громова, Анна Якубова. Фото: Предоставлено организаторами

Три девушки из Нижнего Новгорода прошли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В частности, наибольших успехов добились 27-летняя специалист по внутренним коммуникациям ООО МКК «Срочноденьги» Елена Точилова, 25-летняя помощница генерального директора ООО «фармкомплект» Елизавета Громова и 21-летняя менеджер по рекламным возможностям ООО «Акватория развлечений» Анна Якубова. Все три участницы – стройные высокие брюнетки.

Теперь конкурс вышел на новый этап – интернет-голосование, по результатам которого только 30 девушек из 130 участниц попадут в финал. Голосование проходит на сайте конкурса с 18 сентября по 8 октября. Голосовать можно каждый день, выбирать необходимо трех участниц за раз.