Комплексное благоустройство территории школы № 22 завершилось в Нижегородском районе

Новую хоккейную коробку установили на территории школы №22 в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

Как отметил глава администрации Нижегородского Алексей Рыболовлев, территорию школы в этом году комплексно благоустроили.

«Помимо новой хоккейной коробки, установленной в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», заасфальтировали пришкольную территорию и установили многофункциональную спортивную площадку. По решению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева дополнительные средства на это были выделены из городского бюджета. Кроме того, по просьбам жителей был заасфальтирован проезд между школой № 22 и детским садом № 182», - рассказал Алексей Рыболовлев.

В МАОУ «Школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» обучается более 1,6 тысячи детей. «У каждого класса в неделю по расписанию два-три урока физкультуры. Поэтому и хоккейная коробка, и многофункциональная спортивная площадка используются для проведения уроков, кроме того, ребята и после школы занимаются на тренажерах и играют на новом поле. А зимой мы будем заливать коробку, и ученики смогут играть в хоккей», - отметил директор школы № 22 Алексей Прохожев.

На многофункциональной спортивной площадке установили брусья разного уровня с подвесными кольцами и канатом, гребной тренажер, тренажер для жима от груди, верхней тяги, «Флекс» и двойные лыжи, уложили безопасное резиновое покрытие толщиной более четырех см.

«Мы принимали участие в проекте «Вам решать!», голосовали и выиграли. Были приятно удивлены, что территорию школы еще и заасфальтировали, и установили площадку с тренажерами. Дети в школе очень спортивные, поэтому мы очень рады, что на территории школы появилась и площадка, и новая хоккейная коробка», - рассказала мама одной из учениц школы № 22 Ирина Савина.

«Площадки очень удобные, практичные, большой выбор тренажеров, а самое главное – они безопасные. До этого у нас не было таких. Мы очень рады, что теперь у нас есть возможность ими пользоваться», - сказала ученица школы № 22 Дарья Рябухина.

Многофункциональная спортивная площадка

На территории школы заасфальтировали дорогу, тротуары, заменили бордюры и установили две лестницы к мини-стадиону и многофункциональной спортивной площадке.

«Новый асфальт уложили на площади пять тысяч кв.м., смонтировали 1,4 тыс. пог м бордюра. На выполненные работы даем гарантию пять лет», - отметил директор подрядной организации Арсен Аракелян.

Как сообщил ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, 77 проектов стали победителями по программе инициативного бюджетирования «Вам решать!». Все они будут реализованы в этом году.

«Приятно, что в статусе Молодёжной столицы России на первом месте по востребованности оказались проекты в новой номинации «Молодёжная политика». В ней победили 32 инициативы. С небольшим отрывом идёт категория «Наши дороги» и 30 проектов-победителей в ней», - отметил мэр.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода