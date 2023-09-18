Движение в центре Сормова на ул. Коминтерна будет ограничено ночью 18 сентября Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Для восстановления асфальтового покрытия после проведения неотложных ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях с 22.00 18 сентября до 04.00 19 сентября будут введены временные ограничения движения на ул. Коминтерна в районе дома 115.

На время проведения работ с 22.00 18 сентября и до окончания работ (ориентировочно - 04.00 19 сентября) движение по всем полосам ул. Коминтерна между домами 115 и 166 будет на ограничено. Водителям необходимо заранее планировать поездки с учётом введённых ограничений. По завершении работ введённые ограничения будут сняты.