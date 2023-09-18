Нижегородский министр соцполитики Игорь Седых похвастался тремя корзинами грибов. Фото: тг-канал Игоря Седых

Глава Министерства социальной политики Нижегородской области Игорь Седых похвастался шикарным урожаем грибов, которые он собрал на тихой охоте в минувшие выходные. Фотографию он разместил в своем телеграм-канале.

- Вместе с семьей сегодня выбрались в лес на свежий воздух. И, как оказалось, не напрасно! 3 корзины грибов всего за пару часов тихой охоты, - написал Игорь Седых.

Также он выложил фото, на котором видны три корзины, наполненные подберезовиками и другими грибами.

Министр признался, что поход за грибами – это добрая семейная традиция, для которой он обязательно старается находить время каждый год. Однако в каком районе столь урожайный лес, Игорь Седых, как истинный грибник, предпочел не раскрывать.